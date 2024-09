Si ribalta con l' auto a Casalbordino muore 77enne

Leggi tutta la notizia su chietitoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tragedia in contrada San Gregorio a, dove un uomo di 77 anni ha perso la vita in un incidente stradale.Il conducente residente del posto, era alla guida di una Renault Clio quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha urtato un muretto lungo la strada. L'impatto ha