Sgombero dell' ex Telecom a breve i lavori per lo studentato

Leggi tutta la notizia su veneziatoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) Otto o nove giacigli, sei persone all'interno (unae quali non regolare) e il cancello grande in ferroa struttura trovato scardinato. Giovedì alle 8 del mattino la polizia locale ha sgomberato l'exdi via Carducci. Di nuovo il grosso stabile che doveva diventare centro