Settimana mondiale dell’allattamento le iniziative dell’Asl Toscana sud est

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di venerdì 27 settembre 2024) Anche quest’anno l’Aslsud est aderisce allaper l’allattamento materno (Sam) in programma dal 1° al 7 ottobre. Il focus scelto dalla World alliance for breasting action (Waba) per la promozioneal seno è “Sostegno a 360° - stop alle