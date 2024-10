Scuola il nuovo voto in condotta è legge | ecco cosa cambia

Leggi tutta la notizia su ilblogdigio

(Di venerdì 27 settembre 2024) La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il ddl Valditara sulin. Inoltre introduce nuove norme per contrastare la violenza a. Le disposizioni prevedono il ritorno dei voti per laalle medie e sanzioni per chi aggredisce il personale scolastico. Dopo alcuni fatti, piuttosto eclatanti, di violenza a, ilinIl Blog di Giò.