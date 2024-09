Scade il mandato del Consiglio Provinciale domenica si va al voto

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Grazie per l’impegno e il servizio che in questi due anni e mezzo avete svolto con passione e impegno per la comunità modenese. Oltre al ruolo di amministratori nei vostri Comuni, non avete mai risparmiato tempo ed energie anche in quello di consiglieri e consigliere provinciali, contribuendo