Santiago Castro vuole dire la sua

(Di venerdì 27 settembre 2024) Al Fortín de Villa Luro, lo stadio del Vélez, il 25 Novembre del 2023 c'è la stessa luce dei momenti campali. Quasi trent’anni prima il Vélez vinceva la sua prima Coppa Intercontinentale, oggi si gioca la permanenza nella prima divisione argentina. Come si è arrivati a questo? È una stagione balorda, lo si è capito dall’inizio. Ricardo Gareca, ex gloria del club, dopo un quinquennio alla guida del Perù è tornato – a dieci anni di distanza – in panchina a gennaio. Durerà solo 12 partite. Al suo posto ha preso le redini del club Hernán Manrique, tecnico della Reserva, più o meno la squadra B, ma le cose precipitano ulteriormente. Il 19 maggio, alla vigilia della partita contro il Racing, il suo cuore si ferma. E la squadra, già brancolante nel buio, ha ovviamente somatizzato.