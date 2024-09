Santa Maria Capua Vetere turista 33enne investito davanti ai familiari | muore in ospedale

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di venerdì 27 settembre 2024)da un’auto condotta da un 19enne,in. La vittima è Miguel, unspagnolo di 33 anni che si trovava in visita presso l’Anfiteatro di. L’incidente è avvenuto in via Domenico Russo.da 19enne:inMiguel era in compagnia di L'articoloaiinTeleclubitalia.