Roma nuova occupazione a Torre Maura | la paura dei residenti

(Di venerdì 27 settembre 2024) A due giorni dallo sgombero dell’hotel Cinecittà, occupato da una comunità peruviana, la stessa ha occupato un nuovo stabile nel quartiere. Un ex albergo a pochi chilometri da quello precedente. Un blitz che ha colto di sorpresa comune e forze dell’ordine ma non gli abitanti del quartiere che già avevano sperimentato un’qualche anno fa nello stesso stabile. Visti i precedenti di ordine pubblico e sicurezza della scorsai cittadini sono ora preoccupati e lanciano un allarme al Comune per “ripristinare la legalità”. “E’ unaviolenta– ci racconta un vicino – bisogna subito intervenire, sono venuti di sera, hanno scavalcato la recinzione e sono entrati”. Ad essere chiamato in causa anche il presidente del VI Municipio, Nicola Franco: “Dobbiamo indagare su chi c’è dietro queste operazioni.