Roma intitolerà un parco all' attore romano Bombolo

(Di venerdì 27 settembre 2024) AGI - Asarà intitolata una strada o unnel III municipio di. Questa mattina la mozione presentata dal consigliere della Lega, Fabrizio Santori, è stata approvata dall'Assemblea capitolina che si impegna ufficialmente a intitolare alla memoria di Franco Lechner ilsituato tra via Antonio De Curtis, Viale delle Vigne Nuove e Via Giovanni Conti. Nell'atto discusso in Aula Giulio Cesare è stato ricordato l'comicono che si è cimentato nella sua carriera soprattutto come spalla di Tomas Milian, Enzo Cannavale e Pippo Franco in ruoli basati soprattutto sulla sua mimica facciale, per il dialettonesco e per il suo ruolo di "Venticello" ladruncolo e informatore della polizia. Ricordato dal grande pubblico soprattutto per il suo pianto "Tze" che utilizzava i suoni dei fumetti.