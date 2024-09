Roma in ansia per l’infortunio di Dybala | programmati nuovi esami

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2024) Lanon è andata oltre l'1-1 nella partita di Europa League contro il Bilbao ma a tenere banco sono le condizioni di Paulo. Il club giallorosso deve fare i conti con i problemi fisici accusati nella gara con gli spagnoli. Il tecnico Ivan Juric dovrà valutare le condizioni in particolare di Celik e. Per il turco, c'è stato sul finire di gara un indurimento all'adduttore destro, mentre l'argentino ha accusato l'indurimento al flessore sinistro. Domani i controlli ulteriori, ma per ora l'argentino e il terzino preoccupano in vista dell'impegno interno con il Venezia. Intanto, domani mattina i giallorossi torneranno ad allenarsi per preparare la partita di domenica.