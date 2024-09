Regolamento Eurocup 2024 2025 | la formula come funziona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ildell’di basket, con lae tutto quello che bisogna sapere sulla competizione che prende il via martedì 24 settembre. Innanzitutto,di consueto le squadre al via sono dieci, suddivise in due gironi da dieci formazioni ciascuna: per quanto riguarda le italiane, Trento è nel gruppo A e Venezia nel gruppo B. La fase a gironi, o regular season, terminerà il 5 febbraio e prevede sfide di andata e ritorno. A questo punto, le prime sei squadre di ogni girone accederanno alla fase a eliminazione diretta: in particolare, le prime due di ogni girone passeranno direttamente ai quarti, mentre quelle dalla terza alla sesta posizione si sfideranno nei quarti, secondo gli accoppiamenti A3-B6, A4-B5, B3-A6, B4-A5.