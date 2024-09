Real Betis-Espanyol domenica 29 settembre 2024 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Bakambu dal primo minuto

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nel tardo pomeriggio di, ilaffronterà l’al Benito Villamarin: sarà l’incrocio tra due squadre che sono uscite dal turno infrasettimanale senza troppi sorrisi. I Verdiblancos cercavano il colpo grosso a Gran Canaria per rilanciarsi ma non sono andati oltre un pareggio in casa del Las Palmas, anche se nel secondo tempo hanno InfoBetting: Scommesse Sportive e