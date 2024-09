Raffica di treni in ritardo ecco le linee peggiori in Toscana

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un bollettino quotidiano di ritardi e cancellazioni, che ormai non fa neanche più notizia a meno che non interessi l’Alta velocità con l’Italia divisa in due. Poi alla fine pure l’indice di affidabilità (calcolato sii legge sul sito, con una specifica formula che, per ciascuna linea valuta le