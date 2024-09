Rafa Marin debutto in chiaroscuro | voti e pagelle

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 27 settembre 2024) Grande attesa per ildi, difensore ex Real Madrid, nella sfida di Coppa Italia tra Napoli e Palermo. Fino a quel momento,non era mai sceso in campo con la maglia azzurra. Antonio Conte, come spiegato più volte in conferenza stampa, lo considerava ancora non pronto in fase di impostazione. Ma come è andata la sua prima partita? I quotidiani oggi in edicola valutano la sua prestazione con giudizi contrastanti, ma tendono a considerarla sufficiente.di: Napoli-Palermo Gazzetta dello Sport: 5,5 “in, con qualche difficoltà di troppo nel palleggio. Un paio di passaggi pericolosi e una marcatura leggera.” Corriere dello Sport: 6,5 “Primi minuti per lui: nessuna sbavatura e una buona personalità .” Tuttosport: 6 “Non commette errori, ma è ancora macchinoso.