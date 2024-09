Questo compleanno è una persecuzione Per fortuna che non capita tutti i giorni di compiere 90 anni Ricevo regali e attenzioni dal mondo intero è adorabile Ma preferirei compierne 20

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il 28 settembre Brigitte Bardot compie 90. Un traguardo importante per l’intramontabile B.B., mito tra moda e cinema, e oggi attivista. Da sempre ribelle e senza peli sulla lingua, non teme l’età che avanza. Ma, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, non ama nemmeno questa importante ricorrenza. «. Perche nondi90dal, è20», ha detto.