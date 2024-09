Quando mancherà l' acqua a casa? Ecco una mappa interattiva per saperlo in tempo reale

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) Da oggi sul sito internet dell'Amap c'è unache consente ai cittadini di verificare se la propria utenza sarà sottoposta alla misura del razionamento idrico. Lo rende noto l'azienda di via Volturno, ricordando che lo stop alle forniture per un giorno a settimana in alcuni