Qualcuno è a lutto lutto strettissimo | ecco chi partecipa ai funerali del capo largo

(Di venerdì 27 settembre 2024) Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè" di venerdì 27 settembre presenta i principali temi che trovano spazio sui quotidiani nazionali. E uno su tutti è di certo la spaccatura del campoche di fatto sancisce la fine della storia tra Conte e Schlein sul muro di viale Mazzini. E così Capezzone sottolinea come alcuni giornaloni oggi sono "astretto". Il tutto per giustificare la scelta (scellerata) della segretaria del Pd di restare fuori dalla partita per i consiglieri nel Cda della Rai. Poi il direttore editoriale di Libero si sofferma anche sui temi che riguardano la politica internazionale come la guerra tra Israele ed Hezbollah ma anche gli sviluppi di quella in Ucraina. Qui di seguito la clip completa della rassegna di Daniele Capezzone.