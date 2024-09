Psb | deficit 38% nel 202428% nel 2026

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 27 settembre 2024) 15.05 Partendo da una stima del 3,8% del Pil per l'anno in corso (più bassa del 4,3% stimato ad aprile), il Governo si pone l'obiettivo di un rapporto/Pil al 3,3% nel 2025 e al 2,8% nel. Numeri che consentiranno di uscire dalla procedura pereccessivo. Lo rende noto il Mef, dopo che il ministro Giorgetti ha illustrato in CdM il Piano strutturale di bilancio aggiornato. Il Piano è stato adottato dopo il confronto con le parti sociali. "Si ispira a una linea seria, prudente e responsabile", sottolinea il ministero.