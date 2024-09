Prime assolute poesia e jazz

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Sono 47 gli spettacoli, 2 lenazionali e 6 quelle, in scena nel Teatro Arena del Sole e al Teatro delle Moline. Dopo Opening, si prosegue con Anna Della Rosa (foto) e Sandro Lombardi che presentano Erodiàs + Mater Strangosciàs di Giovanni Testori e, a seguire, Valter Malosti con GUP Alcaro in una versione in forma di concerto dei Poemetti di Shakespeare. La stagione si arricchisce con Peter Stein ed Eugenio Barba; volti amati dal grande pubblico come Marco Paolini, Silvio Orlando e RezzaMastrella; artisti come Kepler-452, Licia Lanera e Vico Quarto Mazzini; e realtà del territorio come Arte e Salute diretta da Nanni Garella, Mario Perrotta, Oscar De Summa. E poi i protagonisti della musica come Paolo Fresu, Emidio Clementi; e la grande danza con Cristiana Morganti.