Premio San Gennaro World 2024 grande show sul Sagrato del Duomo di Napoli

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di venerdì 27 settembre 2024)San, suldeldiuno spettacolo straordinario, a cui la platea in sold out ha partecipato con una sequenza di standing ovation. È stato di Chiara Jaconis il primoSan, ideato e curato nella direzione artistica da Gianni Simioli. Non unalla memoria ma “a Chiara, anima bella