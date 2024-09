Premi Alberto di Monaco | Il Magna Grecia incoraggiamento a proseguire viaggio al sud

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 27 settembre 2024) (Adnkronos) – "I diversi viaggi che in questi ultimi anni mi hanno portato in Italia meridionale nell'ambito della rete dei siti storici Grimaldi di, hanno in larga parte contribuito ad avvicinarmi ai tanti territori che storicamente costituivano la "", vale a dire le odierne regioni di Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia", afferma