Ponte i 104 contro la Stretto | rinviata l' udienza davanti al Tribunale delle imprese

(Di venerdì 27 settembre 2024) È stataall'8 novembre 2024 l'fissata per oggialdi Roma in merito all'azione inibitoria collettiva proposta da 104 cittadinila societàdi Messina. Il rinvio è stato determinato dalla mancata notifica da parte dei ricorrenti al pubblico ministero, atto previsto per legge.