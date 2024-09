Podismo tutto pronto per la 51esima della Marcialonga del Rubicone a Savignano

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 27 settembre 2024) Domenica 29 settembre torna un appuntamento imperdibile per i podisti del territorio, quello con lasul, organizzata da Società Podistica Seven e giunta quest’anno alla suaedizione. Per l’occasione, il percorso riserva una sorpresa: i concorrenti potranno