Pisa malata di tumore licenziata per le troppe assenze | il tribunale dà torto all’azienda e ordina il reintegro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 – Ildiha dato ragione a una donnadial seno che era statadue anni fa per 4 giorni in più d’assenza dal lavoro (184 giorni invece di 180), termine massimo sforato per le sedute chemioterapiche. Ilhatoildella commessa quarantenne di un supermercato della città toscana. Per il presidente di Lilt Firenze Alexander Peirano, “affinché le leggi non rimangano inattuate, è necessario che siano innanzitutto i malati a conoscere i diritti garantiti, a livello nazionale e locale - ricorda il presidente di Lilt Firenze -. Dai periodi di assenza dal luogo di lavoro ai permessi e congedi lavorativi, dal part-time e smart working all’indennità di malattia. Non tutte le persone che incontrano la malattia oncologica sono consapevoli che esistono tutele nel mondo del lavoro.