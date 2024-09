Pescara autobus frena di colpo | passeggero batte la testa e muore

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 27 settembre 2024) Unhato die un, cadendo, è morto dopo aver battuto la. È successo questa mattina a Montesilvano (). La vittima è un 66enne residente a Brescia. Il mezzo è stato costretto ad una bruscata a causa di un'auto che sbucava da una strada laterale. L'uomo, probabilmente in piedi al momento dei fatti, secondo le prime informazioni dei soccorritori, è finito contro gli estintori presenti a bordo. Ferita una donna Oltre all'uomo deceduto, si registra una donna ferita, ma le sue condizioni non sono gravi. Il conducente dell'automobile che ha costretto l'allata non si era accorto di nulla e si era allontanato. È stato successivamente rintracciato dalla Polizia locale per tutti gli accertamenti del caso.