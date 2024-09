PCR in gravidanza | cos’è la proteina C reattiva e quali sono i valori normali

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tra gli esami di laboratorio che posessere prescritti (non rientra tra quelli offerti gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale) durante lac’è quello della(PCR). Si tratta di un indicatore molto utile per diagnosticare diverse condizioni soprattutto per la rapidità con cui idella PCR aumentano. Scopriamo, quindi,di riferimento dellae quando viene richiesto l’esame della PCR ine cosa posindicare ilaPropriamente la, spiega la Società Italiana di farmacologia (SIF) è unasintetizzata dal fegato e dagli adipociti ed è utile ai fini clinici perché la sua concentrazione nel sangue aumenta in presenza di diversi processi infiammatori.