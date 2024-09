Pallanuoto A2 maschile tre nuovi innesti per la Vela Ancona di Marco Risso

Leggi tutta la notizia su anconatoday

(Di venerdì 27 settembre 2024)- Tre giovaniarrivano ada rinforzare la squadra di coach: approdano in casa, infatti, Nicola Mengoli, classe 2005 di Bologna, l’anno scorso alla De Akker in serie A1, Emiliano Calesini, altro classe 2005, di Rimini, l’anno scorso a Brescia in A2, e il