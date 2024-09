Open Arms il premier ungherese Orban ribadisce | Salvini è il nostro eroe

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il primo ministroViktortorna a definire Matteounin un’intervista rilasciata alla tv di Stato, da Ohrid, nella Macedonia settentrionale. “Il viceitaliano si trova addirittura in una situazione peggiore della mia. io vengo solo criticato, ma lui rischia il carcere a causa della sua posizione sull’immigrazione” ha detto, riferendosi al processo contro il leader della Lega per aver impedito, quando era ministro dell’Interno, alla navecon a bordo oltre 100 migranti di sbarcare sulle coste italiane nel 2019. “Avremmo bisogno di politici europei come lui che vogliono fermare l’immigrazione clandestina a qualsiasi costo, anche a rischio personale” ha concluso il