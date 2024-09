Nuova Sondrio | parte il secondo tour de force

Leggi tutta la notizia su sondriotoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ancora tre partite in otto giorni per lanel girone B del campionato di serie D: si comincia domani alle 15 al campo sportivo "Gianni Brera" di Pero dove i biancazzurri valtellinesi se la vedranno con il Club Milano in un match valido per la quinta giornata della competizione.La