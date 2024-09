Niente delibera per le tariffe calmierate delle mense scolastiche il Pd | Erano solo promesse elettorali?

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di venerdì 27 settembre 2024) Respinto l’ordine del giorno del Pd con cui all’amministrazione si chiedeva di confermare i prezzi calmierati decisi a gennaio in vista del nuovo anno per il servizio. Costi decisi, ha ricordato il capogruppo del Partito democratico Piero Giampietro in aula, di concerto con i