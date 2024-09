Newcastle United – Manchester City – pronostico formazioni notizie sulle squadre

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ilcercherà di rafforzare la sua posizione in testa alla classifica della Premier League quando si recherà al St James’ Park per affrontare ilsabato 28 settembre all’ora di pranzo.Le duesi incontrano per la prima volta da marzo, quando i Citizens ottennero una comoda vittoria casalinga per 2-0 nei quarti di finale di FA Cup, grazie a due gol di Bernardo Silva. Il calcio di inizio diè previsto alle 13:30.