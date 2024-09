Netanyahu | Verità è che Israele vuole pace e compatte per propria vita

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 27 settembre 2024) (Adnkronos) – "Ho deciso di venire per dire la, parlare per il mio popolo, il mio Paese e la, e laè chela, ha fatto lae la farà". Così Benjaminin apertura del suo discorso all'Assemblea Generale dell'Onu affermando che non intendeva quest'anno andare a