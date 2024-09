Napoli e l’acquisto di calciatori | trattative difficili ma la storia è cambiata con Antonio Conte

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di venerdì 27 settembre 2024) In ogni mercato, la SSC, va sempre dritta per la sua strada. Molti sono, infatti, iche hanno rifiutato la piazza azzurra, chi per motivi economici, chi per diritti d’immagine ed altri perché hanno deciso di vestire un’altra maglia. Tra questi vi è anche Josip Brekalo, il quale, nel mercato estivo del 2022-2023 estivo ha preferito L'articolodima lacon