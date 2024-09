Muriel Furrer morta la ciclista di 18 anni caduta ai Mondiali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Zurigo, 27 settembre 2024 – È, la 18enne svizzeraieri durante la prova juniores deidi ciclismo a Zurigo. Lo annuncia l'Uci, la federciclismo mondiale. Lapesantemente ieri, giovedì 26 settembre, durante la gara su strada femminile juniores, e ha riportato una grave lesione alla testa prima di essere trasportata in ospedale in elicottero in condizioni molto critiche.oggi all'Ospedale Universitario di Zurigo. "È con grande tristezza che l'Unione Ciclistica Internazionale (Uci) e il Comitato Organizzatore dei Campionati del mondo di ciclismo su strada e paraciclismo su strada Uci 2024 a Zurigo (Svizzera) hanno appreso oggi la tragica notizia della scomparsa della giovanesvizzera".