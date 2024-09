MotoGP GP Indonesia 2024 | programma date orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Lalascia Misano dopo il GP dell’Emilia Romagna e saluta l’Europa, dove tornerà solo per l’ultimo round della stagione. La prossima meta del paddock è l’, dove il circuito Pertamina Mandalika è pronto a fare da palcoscenico al quindicesimo appuntamento del calendario. Il fine settimana andrà in scena tra il 27 e il 29 settembre, con il motomondiale che si vedrà impegnato in un back-to-back complesso dal punto di vista logistico. La prima giornata in pista, venerdì, sarà dedicato alle prove libere. La prima sessione andrà in scena tra le 04:45 e le 05:30 italiane, mentre il prequalifiche avrà luogo a partire dalle 09:00. Le FP2 avranno luogo sabato tra le 04:10 e le 04:40, mentre le qualifiche inizieranno alle 04:50. Più tardi, alle 09:00, scatteranno i semafori per dare inizio alla gara sprint.