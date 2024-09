MotoGP 2024 diretta esclusiva Gran Premio Indonesia Sky Sport NOW Sprint Live su TV8

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 27 settembre 2024) In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con Motomondiale, la Superbike eil WRC.APPUNTAMENTI – Dopo il doppio appuntamento di Misano continua il campionatodel Motomondiale, che sbarca a Mandalika per ild’, quindicesima gara dell’anno. Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 11.30, per poi scendere in pista per le prime sessioni di libere a partire dalle 4.40 della notte tra giovedì e venerdì e proseguire con le prequalifiche alle 8.55 di venerdì mattina. La notte tra venerdì e sabato, al termine dell’ultima sessione di libere, è tempo di qualifiche, con la classe regina che parte alle 4.45 mentre sabato mattina alle 8.55 si assegnano i primi punti del weekend con la. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 6, la Moto2 alle 7.15 e laalle 9.