Morta Muriel Furrer dramma ai Mondiali di ciclismo a Zurigo | la 18enne svizzera era caduta in gara

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024)non ce l’ha fatta. La ciclistadi 18 anni èin seguito alla bruttadurante la prova in linea della categoria juniores aidi2024 in corso a. Le sue condizioni era apparsetiche fin da subito: trasportata in ospedale da un elicottero di emergenza, aveva subito un trauma cranico. Ora tutto il mondo delè in lutto: si attendono notizie dall’Uci, l’Unione Ciclistica Internazionale, che questa mattina nonostante la situazione aveva deciso di proseguire con le gare., 18 anni, era una promessa delfemminile svizzero: ha vinto l’argento sia nella cronometro juniores che nellasu strada ai campionati nazionali di quest’anno. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della bicicletta in una curva in discesa nella pineta e sarebbe poi finita contro un albero.