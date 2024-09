Montesano | processo alle Brigate Rosse i parenti delle vittime esclusi dalle parti civili

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Bruno D'Alfonso era un bambino di 10 anni quando suo padre, il carabiniere Giovanni, il 5 giugno 1975, morì nella sparatoria di cascina Spiotta, in provincia di Alessandria, nell'operazione per liberare l'industriale Vittorio Vallarino Gancia, il re dello spumante rapito d. Si deve a lui, grazie a un esposto presentato nel 2021, se ieri davanti al Giudice dell'udienza preliminare di Torino ha mosso i primi passi ilin cui- a quasi cinquant'anni dai fatti - sono imputati quattro brigatisti: Renato Curcio, Mario Moretti, Pierluigi Zuffada e Lauro Azzolini. Ieri mattina nel capoluogo piemontese - alla presenza, in aula, del solo Zuffada l'udienza è stata dedicataquestioni procedurali e alla costituzione