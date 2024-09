Milan-Lecce 3-0 Hernandez | Mi sento bene sono tornato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Finalmente, le prime partite non ero al top, ora mi, che è la cosa più importante. Con il Liverpool volevamo vincere la partita, adesso ci aspetta una gara molto tosta con il Leverkusen, dobbiamo recuperare e allenarciper arrivare nel modo migliore a quella sfida molto importante”. Queste le parole di Theodopo il successo per 3-0 in casa contro il3-0,: “Mi” SportFace.