Meteo | Previsioni per sabato 28 settembre

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 0.6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C, lo zero termico si