Maxi rissa tra ragazzini davanti a scuola spunta un coltello | un 17enne ferito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Prato, 27 settembre 2024 –tra. E’ scoppiata oggi poco dopo le 13 a Prato, nel parcheggio tra i plessi scolastici del Datini e del Dagomari. Due numerosi gruppi di giovani, almeno venti i coinvolti, si sono affrontati nascondendosi tra i cappucci delle felpe e dei giubbotti. Botte, pugni tra le auto parcheggiate e in movimento. E alla fine, come si vede nel video girato da alcuni testimoni presenti, èto anche un. E’ successo al cambio turno delle lezioni. Le direzioni degli istituti superiori hanno subito lanciato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e i soccorritori del 118. Un ragazzino di 17 anni è rimastonegli scontri. E’ stato soccorso in via delle Gardenie dal 118. In corso le indagini della polizia.