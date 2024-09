Mattarella a oncologi Aiom | Preziosa riflessione su cancro in immigrati

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 set. (Adnkronos Salute) - “È fuor di dubbio che ovunque nel mondo si registri frequentemente una condizione di disparità nella prevenzione, nella tempestività degli interventi terapeutici, nell'adeguato accesso alle cure. La scelta di sviluppare unavolta a valutare con rigore scientifico l'incidenza delle malattieche sulle persone immigrate e a rendere migliore la loro possibilità di accesso alle cure esprime una, e in realtà naturale, volontà di porre la persona, qualunque persona, al centro dellae dell'azione sanitaria. A questo primario dovere di alto valore morale si affianca la ricaduta positiva per l'intera popolazione del nostro Paese in conseguenza delle conoscenze acquisite sulla condizione di questa parte delle persone che vivono in Italia”.