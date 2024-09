MASSIMO BOLDI A CIAO MASCHIO | TRADII BERLUSCONI COME GIUDA FECE CON GESÙ

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 27 settembre 2024)sarà ospite di Nunzia De Girolamo a, nella puntata in onda domani, Sabato 28 Settembre, in seconda serata su Rai1. “Adriano Celentano nell’87 e nell’ 88’, mi disse, ‘’io faccio ‘’Fantastico’’, se non lo fai anche tu, io non lo faccio’’. A quel punto è cominciato un balletto tra Rai e Mediaset, dove io invece ero molto legato a Silvioda una grande amicizia. E invece,con, lo tradìì. A confessarlo a Nunzia De Girolamo è l’attore, tra gli ospiti della terza puntata di. Quando la De Girolamo gli ricorda della condanna ad una multa di 2 miliardi e 250 milioni per inadempienza contrattuale,ricorda: ‘’quanti soldi erano, mamma mia, bisognava anche averli” “Però bisognava risolvere in qualche modo, perché la famiglia era grande ormai.