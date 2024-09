Maria Campai trovata morta nel giardino di una villa | fermato un 17enne forse un incontro intimo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il corpo senza vita di, una donna di 42 anni di nazionalità romena, è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi a Viadana, in provincia di Mantova. La donna era scomparsa venerdì scorso, dopo essersi recata in città per un colloquio di lavoro, arrivata da Parma giovedì insieme a un amico. I carabinieri hanno subito concentrato le loro indagini su un uomo, che è stato interrogato in caserma per cercare di far luce sulla vicenda. Il cadavere diè stato trovato neldi una villetta disabitata, a poca distanza dal punto in cui l’amico l’aveva lasciata, con l’intesa che l’avrebbe richiamato una volta finito il colloquio. È statoun ragazzo di 17 anni: i due avrebbero avuto dei contatti online e si sarebbero incontrati per quello che si pensa essere un