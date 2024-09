Maratona Dannunziana modificata la viabilità in zona centrale | ecco dove

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di venerdì 27 settembre 2024) Cambia la mobilità in centro per via della, in programma sabato 28 e domenica 29 settembre. Sul sito del Comune è stata pubblicata l'ordinanza. Sabato ci sarà la passeggiata non competitiva, con partenza alle 16 in piazza della Rinascita. Domenica, invece, il programma