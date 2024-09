Mamma 17enne esce di scuola e va a prendere figlia all’asilo | tacchino si schianta contro la sua auto e la uccide

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 27 settembre 2024) La giovanissima Abbigail C. era nell'guidata dal suo fidanzato, Thomas K., quando è avvenuto lo sfortunato incidente stradale nel quale ha trovato la morte. I due ragazzi erano appena usciti dalla Belton-Honea Path High School, di Honea Path, in South Carolina, per andare ala loro figlioletta di 4 mesi all'asilo.