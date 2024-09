Maltempo dopo 5 giorni si cercano ancora la nonna e il bimbo dispersi nel pisano

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 27 settembre 2024) AGI - Quinto giorno di ricerche per individuare lae nipotino di 5 mesi che risultanonell'eccezionale ondata diche ha colpito il centro Italia. Il dispositivo di soccorso del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è formato da 35 operativi alcuni di essi compongono squadre ordinarie e altri si suddividono in esperti in topografia e rilievi, soccorritori acquatici i quali stanno perlustrando il greto del fiume, nucleo sommozzatori, piloti di drone e cinofili. Esperti nella conduzione di mezzi per il movimento terra stanno invece effettuando un lavoro di sbancamento dei detriti nell'area intorno alla casa nella quale soggiornava la famiglia colpita dalla disgrazia. Intervenuto anche il nucleo elicotteri.