Malpensa Comune di Milano si associa a ricorso contro intitolazione a Berlusconi

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ildisi èto all’dell’Aeroporto dia Silvio. Lo ha confermato il sindaco Beppe Sala, a margine di un evento. “Ci siamoti alche hanno fatto altri Comuni”, ha detto Sala, mentre sulle tempistiche “non so ancora dire”, ha aggiunto. Lega: “Ainsicurezza e brutte figure, ma Sala perde tempo” “è ormai tra le città più insicure d’Italia, da anni non trova una soluzione per il nuovo stadio e ha addirittura perso la finale di Champions 2027 rimediando una figuraccia internazionale, in più ha deciso di tassare e penalizzare i cittadini che non possono permettersi un mezzo di trasporto – a due o a quattro ruote – ultimo modello. Eppure la priorità di Giuseppe Sala e della sua Giunta è cancellare l’a un grande milanese come Silviodell’aeroporto di