L' Unifil a Today it | Senza nuove regole di ingaggio non possiamo intervenire

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Da ottobre siamo in mezzo al fuoco incrociato" spiega in una intervista a.it il portavoce dell', la missione Onu nata proprio per provare a evitare un conflitto tra Israele ed Hezbollah: "dinon, ma proviamo a scongiurare una guerra