L' Ugl Avellino scende in piazza a sostegno di famiglie lavoratori e pensionati

Leggi tutta la notizia su avellinotoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) L'Uglè scesa in, aderendo all'iniziativa di carattere nazionale dal titolo "Cento piazze per l'equita' e lo sviluppo", per ribadire con forza le proposte relative alla legge di bilancio che il Governo si appresta a varare e che il Parlamento dovrà approvare entro il 31 dicembre